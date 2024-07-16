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Республиканцы утвердили Вэнса кандидатом в вице-президенты США

Республиканцы утвердили Вэнса кандидатом в вице-президенты США

Республиканская партия США на своем съезде, который проходит в Милуоки, утвердила сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса на пост вице-президента США в паре с Дональдом Трампом, которого ранее выдвинули на пост президента.

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