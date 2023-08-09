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"Известия": в России могут изменить систему надзора за качеством медпомощи по ОМС

"Известия": в России могут изменить систему надзора за качеством медпомощи по ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) занимается разработкой нового подхода к экспертизе качества медицинской помощи в системе ОМС, об этом в письме Минздрава в Счетную палату, которое есть в распоряжении "Известий".

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