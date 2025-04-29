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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Кливленд» разгромил «Майами» на «+55» и прошел во второй раунд плей-офф

Уже после первой половины «Хит» уступали с разницей «-39». Самым результативным игроком «Кливленда» стал защитник Донован Митчелл с 22 очками (8 из 15 с игры) за 25 минут на паркете.

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