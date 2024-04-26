На Занзибаре открыли подводный отель, где можно спать среди рыб

В восточноафриканском Занзибаре появилось новое место, которое обещает незабываемые впечатления. Речь идёт о курорте Манта с эксклюзивным подводным номером, где гости могут засыпать и просыпаться в окружении живописного подводного мира Индийского океана, пишет Daily Star.