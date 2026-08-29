Подозреваемую в убийстве 12-летнего мальчика девушку арестовали

Одна из двух несовершеннолетних девушек, подозреваемую в убийстве 12-летнего мальчика в Орехово-Зуево, арестовали на два месяца.
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