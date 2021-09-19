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Совет муфтиев России лоббирует создание «халяльных посёлков» в Подмосковье?

Совет муфтиев России лоббирует создание «халяльных посёлков» в Подмосковье?

Создание «халяльных посёлков» в Подмосковье лоббирует Совет муфтиев России, сообщает один из Telegram-каналов.

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Владимир Петров
Xалифат подбирается.
vladmir K
Заигрывание вместо четкого плана и вот получим вскоре Афганистан рядом
Семенков Александр
У себя пусть создают. На фиг нам эти "прелести". Деньги халявные решили прибрать к рукам. С помощью религии решили захватить хлебные места сначала в Москве и Подмосковье, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, а дальше как фишка ляжет. Это мне что-то напоминает про историю средних веков, крестоносцев, исламизацию и т.д. Чем закончилось, все помнят???
Владимир Соловьев
Турция непременно воспользуется распространением халифата в центральной России.
Алина Луганцева
Им верить ни коем случае нельзя, хитрые. Госбезопасность страны, должна строго заняться этой проблемой, пусть Дагестане сидят и строят и не забывают, что они в составе великой России, а то ни где нибудь, а вокруг Москвы обосновываются.
галина
Просто атаковали со всех сторон! Ловушку готовят! И усмехаются! И за кого голосовать? Кто остановит это нашествие?
татьяна Капрова
Есть, например, Татарстан. Пусть туда едут и делают там всё халяльно, в мусульманский среде.
виктор дабижа
интересно среди них потомков Батыя нет,если есть то понятно
Георгий Кожокарь
даже при 100% отказа местной населении все равно найдется какой-то задрипанный депутат который даст разрешение на постройке !
Геннадий Блинов
Ползучий халифат!!!
Виталий Рудзит
Позор власти
виталий панов
Чиновники думают только о своей прибыли,а что будет потом,они как говорится,дальше своего носа не видят,или не хотят!

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