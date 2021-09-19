Совет муфтиев России лоббирует создание «халяльных посёлков» в Подмосковье?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаСовет муфтиев России лоббирует создание «халяльных посёлков» в Подмосковье? Создание «халяльных посёлков» в Подмосковье лоббирует Совет муфтиев России, сообщает один из Telegram-каналов.Вернуться к статье1210НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ПетровXалифат подбирается.vladmir KЗаигрывание вместо четкого плана и вот получим вскоре Афганистан рядомСеменков АлександрУ себя пусть создают. На фиг нам эти "прелести". Деньги халявные решили прибрать к рукам. С помощью религии решили захватить хлебные места сначала в Москве и Подмосковье, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, а дальше как фишка ляжет. Это мне что-то напоминает про историю средних веков, крестоносцев, исламизацию и т.д. Чем закончилось, все помнят???Владимир СоловьевТурция непременно воспользуется распространением халифата в центральной России.Алина ЛуганцеваИм верить ни коем случае нельзя, хитрые. Госбезопасность страны, должна строго заняться этой проблемой, пусть Дагестане сидят и строят и не забывают, что они в составе великой России, а то ни где нибудь, а вокруг Москвы обосновываются.галинаПросто атаковали со всех сторон! Ловушку готовят! И усмехаются! И за кого голосовать? Кто остановит это нашествие?татьяна КапроваЕсть, например, Татарстан. Пусть туда едут и делают там всё халяльно, в мусульманский среде.виктор дабижаинтересно среди них потомков Батыя нет,если есть то понятноГеоргий Кожокарьдаже при 100% отказа местной населении все равно найдется какой-то задрипанный депутат который даст разрешение на постройке !ГБГеннадий БлиновПолзучий халифат!!!Виталий РудзитПозор властивиталий пановЧиновники думают только о своей прибыли,а что будет потом,они как говорится,дальше своего носа не видят,или не хотят!Комментировать
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