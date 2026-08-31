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Центробанк представил логотип цифрового рубля

Центробанк представил логотип цифрового рубля

Банк России представил официальный логотип цифрового рубля. Для него выбрали окружность кораллово-алого цвета с размещенным внутри символом рубля, сообщила пресс-служба регулятора.

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