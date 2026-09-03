ВСУ усилили разведку у границы с использованием западных дронов

Российские силовые структуры сообщили об увеличении разведывательной активности ВСУ у границы Черниговской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мосты вдребезги. ...
- Кто тащит предате...
- Кто тащит предате...
А какая ответная реакция со стороны МО РФ? Или потом окажется, что "удар врага был неожиданным и подлым", как это было в Курской области? Раз там замечена активность противника, значит срочно надо наносить удары по скоплению того самого 120-го разведывательного полка, на опережение, а не ждать, когда враг начнет активные действия. Полк-это не РДГ, его под кустом не спрячешь, значит надо срочно вычислять его точные координаты расположения, и уничтожать.