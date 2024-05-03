The Hill: российская армия поставила под угрозу линии обороны ВСУ

Российская сторона поставила под угрозу линии обороны Вооруженных сил Украины. Такое заявление для The Hill сделал журналист из Новой Зеландии, имеющий степень в области американской истории и экономики, Патрик Дреннан.
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