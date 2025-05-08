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Калужские новости

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«Курская дуга, Днепр, Берлин»: необычная история фронтовой калужской семьи

«Курская дуга, Днепр, Берлин»: необычная история фронтовой калужской семьи

История любой войны, тем более такой как Великая Отечественная, это, прежде всего, история не генералов и маршалов, и даже не героев и их подвигов, а история миллионов простых людей, солдат и их семей, которые каждый день делали свою скромную работу, на фронте или в тылу, приближая общую Победу.

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