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Охранник ресторана объяснил причину нападения сына миллиардера на полицейского

Охранник плавучего ресторана "Ласточка" Алексей Чернов рассказал РЕН ТВ, что нападение сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура на полицейского произошло из-за плохой организации проезда на территорию комплекса "Лужники".

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EV
Evgeni Velesik
Посмотрим как и куда побежит Колокольцев?
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