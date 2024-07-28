Охранник ресторана объяснил причину нападения сына миллиардера на полицейского

Охранник плавучего ресторана "Ласточка" Алексей Чернов рассказал РЕН ТВ, что нападение сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура на полицейского произошло из-за плохой организации проезда на территорию комплекса "Лужники".
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