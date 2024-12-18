Евродепутат упрекнул ЕС за высокомерие по отношению к БРИКС

Вместо сотрудничества со странами БРИКС, ЕС предпочел отгородиться от этой структуры и возвести «экономический железный занавес», сказал «Известиям» депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер.
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