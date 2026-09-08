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Мировое обозрение

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Запрещенный фотон против Эйнштейна: частица света прошла сквозь Вселенную вопреки законам физики

Запрещенный фотон против Эйнштейна: частица света прошла сквозь Вселенную вопреки законам физики

Девятого октября 2022 года астрономы зафиксировали событие, которое может стать первым наблюдаемым доказательством того, что пространство-время устроено сложнее, чем учит специальная теория относительности.

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