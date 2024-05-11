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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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