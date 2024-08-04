Житель Калужской области чуть не убил жену киянкой

В Тарусском районе выпивший мужчина попросил жену вечером сходить за «добавкой». Та отказалась, супруги поругались, и тогда муж схватился за киянкуВ Тарусском районе выпивший мужчина попросил жену вечером сходить за "добавкой".
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