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«Молодильный орех»: найден продукт, замедляющий старение

«Молодильный орех»: найден продукт, замедляющий старение

Секрет раскрыли специалисты по питанию. Остановить старение нельзя, но можно замедлить этот процесс. В этом поможет один популярный и любимый многими орех, утверждают специалисты по питанию, которых цитирует Health Digest.

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Комментарии
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Vova Гарин
Особенно омоложает, выращенные в Таджикистане .Вон сколь завезено в россию-молодейте и здоровыми станете.
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