Около 90 км дорог обновили в 12 округах Подмосковья

В 12 округах Подмосковья специалисты Мосавтодора обновили еще около 90 километров региональных дорог в рамках ремонтного сезона 2026 года.
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