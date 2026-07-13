Власти Финляндии построили под Хельсинки подземный город из 5,5 тыс. бомбоубежищ, оборудованный бассейнами, саунами, церквями.
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Власти Финляндии построили под Хельсинки подземный город из 5,5 тыс. бомбоубежищ, оборудованный бассейнами, саунами, церквями.
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