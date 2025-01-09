"Как-то не по плану всё идёт, да?": "Отпор" Евросоюза Трампу насмешил одесситов. Где-то такое уже слышали

Передел мира идет как в 40х и опять США не воюет,а пользуется другими странами,только навароаанные деньги

Наталия

Независимо от того, кто в США у власти- демократы или республиканцы, амбиции у них одинаковые. США играют вдолгую. Демократы смогли сделать ЕС своим вассалом, разорив и обескровив Европу. Затем, уже республиканцы, пользуясь ее слабостью, начинают оттяпывать от нее территории, на которые США давно зарятся..