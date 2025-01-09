"Как-то не по плану всё идёт, да?": "Отпор" Евросоюза Трампу насмешил одесситов. Где-то такое уже слышали

Царьград Фото: коллаж Царьграда. Ответ Евросоюза на территориальные претензии Дональда Трампа насмешили одесситов: "Как-то не по плану всё идёт, да?" Слова избранного президента США Дональда Трампа, который уже на днях официально вступит в должность, о его планах на Гренландию, Канаду и Панамский канал заставили "могучий, независимый", а главное "демократический" Евросоюз на некоторое время оторопело замолчать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии