Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Как-то не по плану всё идёт, да?": "Отпор" Евросоюза Трампу насмешил одесситов. Где-то такое уже слышали

"Как-то не по плану всё идёт, да?": "Отпор" Евросоюза Трампу насмешил одесситов. Где-то такое уже слышали

Царьград Фото: коллаж Царьграда. Ответ Евросоюза на территориальные претензии Дональда Трампа насмешили одесситов: "Как-то не по плану всё идёт, да?" Слова избранного президента США Дональда Трампа, который уже на днях официально вступит в должность, о его планах на Гренландию, Канаду и Панамский канал заставили "могучий, независимый", а главное "демократический" Евросоюз на некоторое время оторопело замолчать.

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Комментарии
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людмила михайлик
Передел мира идет как в 40х и опять США не воюет,а пользуется другими странами,только навароаанные деньги
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10 час.
Наталия
Независимо от того, кто в США у власти- демократы или республиканцы, амбиции у них одинаковые. США играют вдолгую. Демократы смогли сделать ЕС своим вассалом, разорив и обескровив Европу. Затем, уже  республиканцы, пользуясь ее слабостью, начинают оттяпывать от нее  территории, на которые США давно зарятся..
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10 час.
АХ
Александр Харченко
Трамп их просто троллит
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12 мин.

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