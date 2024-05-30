Студента насмерть придавило булыжником на практике в Свердловской области. Обложка © Telegram / Прокуратура Свердловской области Несовершеннолетний подросток скончался в результате несчастного случая на практике от техникума.
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