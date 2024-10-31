Депутат Разворотнева: альтернатива покупке жилья — кооператив с господдержкой

Жилищный кооператив с государственной поддержкой является одной из альтернатив покупке собственного жилья, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
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