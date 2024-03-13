Игорь Мартынов отметил высокий уровень выпускников Астраханского филиала РАНХиГС

В Астраханском филиале РАНХиГС проходит первый этап государственной итоговой аттестации. Госэкзамен сдают студенты IV курса заочной формы обучения по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление», по профилю «Государственная и муниципальная служба».
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