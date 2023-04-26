На НТВ собрались раскрыть новые обстоятельства смерти Юрия Шатунова

Один из коллег Шатунова считает, что вопросы стоит задавать его бывшему продюсеру Сергею Разину Новые обстоятельства смерти известного российского певца Юрия Шатунова собрались раскрыть в эфире программы "Секрет на миллион" в эфире телеканала НТВ.