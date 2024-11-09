Один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке в Пятигорске

t.me/Владимир Владимиров Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Пятигорске, сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров в своем Telegram-канале"По оперативной информации, есть один погибший.
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