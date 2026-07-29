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Царьград

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Атака беспилотников на Белгородскую область ранила четверых людей

Атака беспилотников на Белгородскую область ранила четверых людей

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали четыре мирных жителя. FPV-дрон повредил грузовик в Политотдельском, ранив водителя, трое человек получили травмы в результате атаки на коммерческий объект в областном центре.

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