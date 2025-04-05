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Велемудр. Мир тесен.

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ТАЙНА МАТРЁШКИ

ТАЙНА МАТРЁШКИ

Уже давно матрешка является модным славянским сувениром. Но матрешка не только украшение или сувенир, прежде всего это уникальная игрушка для детей - очень красивая и полезная.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Матрёшку можно использовать в образе кумира...
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Александр Зиборов
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Александр Зиборов
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