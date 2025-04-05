Уже давно матрешка является модным славянским сувениром. Но матрешка не только украшение или сувенир, прежде всего это уникальная игрушка для детей - очень красивая и полезная.
ТАЙНА МАТРЁШКИ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
Матрёшку можно использовать в образе кумира...
Ответить
17 час.
Александр Зиборов
Матрёшка - русская.э
Ответить
54 мин.
Александр Зиборов
https://author.today/work/417362
Русская матрёшка - Александр ЗИБОРОВ
Author.Today
Ответить
52 мин.
Свежие комментарии