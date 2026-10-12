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Татар-информ

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ТАГТОиБ имени Джалиля присоединится к «Сцене без границ» в Доме актера в октябре

ТАГТОиБ имени Джалиля присоединится к «Сцене без границ» в Доме актера в октябре

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля примет участие в марафоне «Сцена без границ» в Доме актера 23 октября.

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