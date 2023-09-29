Путин обсудил с Трошевым создание добровольческих подразделений в зоне СВО

Президент России Владимир Путин в Кремле провёл встречу с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым, входившим в руководство группы «Вагнер», формирование добровольческих подразделений.
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