PRIMPRESS.RU

125 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    Была больная на голову. Как она получила права?Злостная нарушите...
  • rafael yulaev
    👍По 10 000 рублей ...
  • swrzWMGw 6v2z9zsJ
    Как всегда один обман...в начале, что дадут всем, а в завершение...почти никто не получит. Вам не стыдно такое печата...По 10 000 рублей ...

«Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь

«Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь

«Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Петропавловск-Камчатский — Анадырь, проложенной в прибрежной акватории Берингова моря.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх