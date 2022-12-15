«Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь

«Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Петропавловск-Камчатский — Анадырь, проложенной в прибрежной акватории Берингова моря.
«Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Петропавловск-Камчатский — Анадырь, проложенной в прибрежной акватории Берингова моря.
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