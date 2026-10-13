«Родина» принимает «Спартак». Поддержите команду в домашней кубковой игре с красно-белыми!

Матч пройдет в четверг, 15 октября, в 20:45 на стадионе «Арена Химки». После трех туров Фонбет Кубка России «Родина» идет на четвертой строчке группы А, обладая тремя очками.
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