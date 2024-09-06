В калужском заповеднике засняли волчонка, зовущего родню

Камера фотоловушки в заповеднике «Калужские засеки» сняла молодого волчонка, пытающегося воем подзывать родителей или другую роднюКамера фотоловушки в заповеднике "Калужские засеки" сняла молодого волчонка, пытающегося воем подзывать родителей или другую родню.
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