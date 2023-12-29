ВС России рывком продвинулись к Новокалиново под Авдеевкой: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 29 декабря 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 29 декабря 2023 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Донецком направлении: ВС РФ рывком продвинулись в сторону Новокалиново и расширяют зону контроля в Степовом.