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ВС России рывком продвинулись к Новокалиново под Авдеевкой: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 29 декабря 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

ВС России рывком продвинулись к Новокалиново под Авдеевкой: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 29 декабря 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 29 декабря 2023 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Донецком направлении: ВС РФ рывком продвинулись в сторону Новокалиново и расширяют зону контроля в Степовом.

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