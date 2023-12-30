Названы преимущества пробных занятий в фитнес-клубах

Журналисты A-fitness сообщили несколько ключевых преимуществ пробных занятий в фитнес-клубах. Первое преимущество заключается в возможности оценить оборудование клуба, его новизну, количество и соответствие личным потребностям.
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