Российская фигуристка Алиса Заикина рассказала, какие качества помогают ей в спорте. «Какие черты характера помогают в спорте? Я думаю, в каких-то случаях – безбашенность, потому что когда-то были болезненные падения, и я могла после этого встать, зайти еще раз и сделать чисто, чтобы закончить на хорошем прыжке.