СВО- все плюсы

Спецоперация России: факты против домыслов ​Почему спецоперация была неизбежна? Еще в 2007 г. в своей знаменитой «Мюнхенской речи» Владимир Путин обозначил базовое несовпадение национальных интересов России и однополярной политики Запада, направленной на подчинение своему тотальному влиянию всех стран и народов: «Для современного мира однополярная модель не только неприемлема,.