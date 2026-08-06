Как выглядят туфли, олицетворяющие бывших девушек

Художник и дизайнер Себастьян Эррасурис (Sebastian Errazuriz) — настоящий человек мира. Он родился в Чили, вырос в Лондоне, учился в Вашингтоне, Эдинбурге и Сантьяго, а сейчас живет и работает в Нью-Йорке.