Светлана Лужецкая приняла участие в обсуждении вопросов оптимизации законодательства и улучшения бизнес-климата

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая приняла участие в заседании круглого стола «Влияние регуляторной среды на развитие предпринимательства: оптимизация законодательства и улучшение бизнес-климата», проводимого в рамках двухдневного делового форума.