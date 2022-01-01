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Новогодний подарок от Министерства юстиции

Новогодний подарок от Министерства юстиции

Министерство юстиции Российской Федерации расширило список иностранных агентов."30 декабря 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации Минюстом России в реестр иностранных агентов включены следующие физические лица: Шендерович Виктор Анатольевич, Алексеев Андрей Викторович, Толоконникова Надежда Андреевна, Гельман Марат Александрович, Бекбулатова Таисия Львовна, Владыкина Елена Сергеевна, Беляев Иван Михайлович, Никульшина Вероника Юрьевна.

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