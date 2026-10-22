Американский стартап создаст производство высоковольтной силовой электроники в США, чтобы сократить потери при прямом преобразовании энергии термоядерных реакций в электричество Американская компания Helion, разрабатывающая термоядерные электростанции, получила $175 млн федерального финансирования на разработку и производство современных полупроводников и силовой электроники.