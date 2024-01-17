Выйти на след: как познакомить ребенка с основами цифровой грамотности

С 15 января по 4 февраля 2024 года в российских школах проведут «Урок цифры». Ученикам 1–11 классов расскажут, как обезопасить умный дом, защищать данные на смартфонах и противостоять кибератакам, в том числе тем, что реализуются с использованием продвинутых технологий.