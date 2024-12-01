СК проверит возвращение самолета Superjet в Минводы

Следственный комитет (СК) начал проверку из-за возвращения в аэропорт вылета пассажирского самолета Sukhoi Superjet, следовавшего рейсом Минеральные Воды — Сочи Об этом сообщила пресс-служба западного межрегионального следственного управления на транспорте (ЗМСУТ) СК.
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