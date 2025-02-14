Депутат Журова заявила, что вышедшего с флагом Украины итальянца проигнорировали

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью "Газете.Ru" заявила, что выход лыжника Лоренцо Бузина на церемонию награждения с украинским флагом после победы Александра Большунова на марафоне в Италии не произвел в мире никакого резонанса.