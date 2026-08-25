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Сучков о вратаре «Трактора» Хаукеланне: «Он удалит из памяти челябинцев неудачное подписание Дриджера. Хороший выбор позиции, отличный баланс, чтение игры и действия клюшкой»

Бывший вратарь «Спартака» Павел Сучков считает, что норвежский вратарь «Трактора» Хенрик Хаукеланн сыграет удачнее канадца Криса Дриджера .

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