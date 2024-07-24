Почему важно узнать свой «цвет удачи», как он поможет обрести счастье и деньги Алёна Юрьева Цвета, как и числа или буквы, обладают своей уникальной энергией и информацией, утверждает нумеролог Дарья Колегова, основательница школы Лаборатория чисел.