Почему важно узнать свой «цвет удачи», как он поможет обрести счастье и деньги Алёна Юрьева Цвета, как и числа или буквы, обладают своей уникальной энергией и информацией, утверждает нумеролог Дарья Колегова, основательница школы Лаборатория чисел.
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