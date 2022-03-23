О состоянии противодействия IT-преступлениям органами внутренних дел на транспорте

Подразделения транспортной полиции на постоянной основе в соответствии со своей компетенцией участвуют в противодействии преступлениям, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ).
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