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test mazurok

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🔒Пьяные родственники украли генератор с вышки сотовой связи в Советском районе

🔒Пьяные родственники украли генератор с вышки сотовой связи в Советском районе 35-летний мужчина и его 23-летний племянник, будучи пьяными, проходили мимо базовой станции сотовой связи и решили украсть генератор стоимостью 72 тысячи рублей.

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