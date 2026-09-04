🔒Пьяные родственники украли генератор с вышки сотовой связи в Советском районе 35-летний мужчина и его 23-летний племянник, будучи пьяными, проходили мимо базовой станции сотовой связи и решили украсть генератор стоимостью 72 тысячи рублей.