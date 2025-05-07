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Подарок Ким Чен Ына доставлен на фронт в товарном количестве. Скоро ВСУ забудут про свои HIMARS

Подарок Ким Чен Ына доставлен на фронт в товарном количестве. Скоро ВСУ забудут про свои HIMARS

Приятные новости пришли с фронта. Подарок Ким Чен Ына доставлен на фронт в товарном количестве, 120 систем залпового огня М-1991 начали наносить удары по позициям противник.

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