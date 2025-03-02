Спасенные автобусы СССР

А вы когда-нибудь мечтали снова оказаться в детстве? И что скажете о возможности вернуться в него хотя бы на один час? Например, когда вы ехали куда-то по своим детским делам на советском автобусе и еще не были со всех сторон должны этому миру.
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