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В России за сутки выявили 9 560 случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили 9 560 случаев заражения COVID-19

В России за минувшие сутки зарегистрировали 9 560 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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