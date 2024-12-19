Диетолог Пристанский: теобромин, который содержится в какао, способствует выработке дофамина

Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский поделился информацией о пользе какао. В интервью «Радио 1» специалист подчеркнул, что в какао присутствуют такие важные для организма вещества, как магний и фосфор.
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